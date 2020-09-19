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Alaçam’da Gaziler Günü

SAMSUN HABERLERİ  | 19.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı.Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde Gaziler Günü sade bir törenle kutlandı.
Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program son buldu.
Kıbrıs Gazisi Raif Karatepe de, "Her zaman daha da güçlenen Türk ordusu vatanımızı hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıdır" şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Erolcan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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