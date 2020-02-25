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Alaçam’da kaza: 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi.

Alaçam’da kaza: 3 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nihat Yılmaz idaresindeki 55 LA 871 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Erol Yiğit’in(61) kullandığı 55 RE 543 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 55 LA 871 plakalı otomobilde bulunan Ekrem, Ayşe ve Mira Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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