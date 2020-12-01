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Alaçam’da maske ve sigara denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında, maske ve sigara denetimi yapıldı.İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar nezaretinde yapılan denetimlerde maske kullanımı ve sigara içilmesi yasak olan caddelerde denetim yapıldı.

Alaçam’da maske ve sigara denetimi

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında, maske ve sigara denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar nezaretinde yapılan denetimlerde maske kullanımı ve sigara içilmesi yasak olan caddelerde denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda 81 ilde kamuya açık alanlarda, insanların yoğun olduğu parklarda, pazarlarda, toplu taşıma alanlarında, bazı cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Bu doğrultuda Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kamuya açık alanlarda maske ve sigara denetimi yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı, Bafra caddesi, Hükümet Konağı yanı ve Anneler Parkı civarında yapılan maske ve sigara denetiminde, polis ekipleri vatandaşları kamuya açık alanlarda sigara içmemeleri ve maskelerini uygun şekilde takmaları yönünde uyardı.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, Alaçam’da bugüne kadar 7 bin 70 kişi sorgulaması yapılarak bu sorgulamalar neticesinde toplam 103 bin 930 lira cezai işlem yapıldığını belirtti.

Alaçam’da maske ve sigara denetimi

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