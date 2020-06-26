Alaçam’ın yurt sorunu çözülüyor

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 250 kişilik kız öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu

Alaçam Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu İnşaatı devam ediyor. Yenicami Mahallesi’nde Çamlık mevkisi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunun üst kısmında yapılan öğrenci yurdunun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Öğrenci yurdu inşaatında inceleme yapan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, KYK Alaçam Müdürü Selim Erdoğan ile birlikte İnşaat Mühendisi Murat Dinçer ve şantiye sorumlusu Rafet Yılmaz’dan inşaat ile ilgili bilgiler aldı.

Alaçam Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Selim Erdoğan, öğrenci yurtlarının bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "İlçe dışından okullarımıza gelen öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma sorunu gelmektedir. Öğrenci yurtlarının tamamlanamamasından dolayı öğrencilerimizin bazıları kalacak yer sorunundan dolayı Bafra’dan veya Samsun’dan geliş-gidiş yapan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Yurtlarımız tamamlandığında buna benzer sorunlar ortadan kalkacak" diye konuştu.



