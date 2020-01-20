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  4. Alaçatı Ot Festivali’nde hediyelik eşya standı olmayacak

Alaçatı Ot Festivali’nde hediyelik eşya standı olmayacak

İZMİR HABERLERİ  | 20.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali’nde hediyelik eşya stantları açılmayacak.Türkiye’nin en çok ilgi gören, iki ödül sahibi Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali’nde hediyelik eşya stantları açılmayacak.
Türkiye’nin en çok ilgi gören, iki ödül sahibi Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı. Türkiye’nin her bölgesinden özel turların düzenlendiği, milyonları buluşturan Alaçatı Ot Festivali’nin bu yıl, 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Alaçatı Ot Festivali’nde büyük ilgi gören ve yöre halkına ekonomik girdi sağlayan stantlarla ilgili açıklama da yapıldı. Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl festival kapsamında açılacak stantlarda hediyelik eşya bölümünün olmayacağı, sadece taze/kurutulmuş ot ve gıda satış stantları olacağı belirtildi. Açıklamada, Alaçatı Ot Festivali için stant başvurularının ise 23-27 Mart tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamaya göre, stant başvuruları ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen tarihlerde yapılacak.

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