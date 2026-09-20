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Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Edirne’de düzenlenen festivalde sahne alan Oğuzhan Koç, konser sırasında önünden sigara içerek geçen bir kişiye tepki gösterdi. Şarkısını yarıda kesen Koç’un “Buranın ağası sen misin lan keko?” sözleri dikkat çekti.

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Edirne’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında Oğuzhan Koç sahne aldı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç, sahnede şarkı söylediği sırada önünden sigara içerek geçen bir kişiye tepki gösterdi. Koç konseri yarıda keserek duruma müdahale etti.

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?" 1

Şarkısını söylemeye ara veren Koç, izleyiciye dönerek sigarasını söndürmesini istedi.
Koç “Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika. Kardeşim, yakışıklım” sözleriyle o kişiyi durdurdu. Ardından, önünden geçiş biçimine de tepki gösteren şarkıcı, “Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı! Tövbe, böylelerine haddini bildireceksiniz” ifadelerini kullandı.
Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?" 2

Tepkisinin dozunu artıran Koç, “Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?” diyerek sözlerini sürdürdü.

Sahnede yaşanan bu anlar, etkinlik alanındaki izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Oğuzhan Koç
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