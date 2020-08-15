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Alaçatıspor, BAL kurasına tepki gösterdi

İZMİR HABERLERİ  | 15.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda 2.

Alaçatıspor, BAL kurasına tepki gösterdi

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda 2. olarak play-out oynamaya hak kazanan ancak pandemi nedeniyle maçlarını oynayamayan Alaçatıspor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselecek 4. takımın kura ile belirlenmesi kararına tepki gösterdi.
Alaçatıspor, Süper Amatör Lig’de mücadele eden ve Kuzey, Merkez ile Güney gruplarında lider olan Torosgücü, Kınık Belediyespor ve Halilbeylispor’un direkt olarak BAL’a çıkarılması ve geriye kalan 6 takımın arasında kura çekilerek BAL’a yükselecek 4. takımın belirlenmesi kararına tepki gösterdi.

"Karar hakkaniyetli değil"
Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, 2019-2020 sezonunda zor şartlarda mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Sezon boyunca sadece rakiplerimizle değil, bin bir zorlukla mücadele ederek alnımızın akıyla ligi ikinci bitirmeyi başardık. Hedeflediğimiz Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için hazırlanırken, bütün dünyayı olduğu gibi bizi de sarsan pandemi süreci nedeniyle maçlarımızı oynayamadık. Normalleşme sürecinin ardından kaldığımız yerden devam ederek BAL’a yükselmeyi beklerken, hiç beklemediğimiz ve hakkaniyetli olmayan bir karar alındı. Lig birincisi 3 takım direkt BAL’a yükseltilirken, bizim de içinde olduğumuz 6 takım arasından kura ile 4. takımın seçileceği belirtildi. Bu kararın hakkaniyetli olmadığını düşünüyoruz. Karar tekrar gözden geçirilmeli. Bu yıla özgü 9 takım da BAL’a yükseltilebilir. Önümüzdeki sezon da düşecek takım sayısı artırılabilir. Çıkacak takımın kura ile belirlenmesi haksızlığa yol açacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ligden düşme kaldırıldı
Öte yandan alınan kararla, 2019-2020 sezonu için ligden düşme kaldırıldı. Buna göre Merkez Grup’ta son sıralarda yer alan Gaziemir Seydiköyspor ile Gültepespor, Güney Grubu’nda ise Selçuk Çamlıkspor ile Güzelbahçe Belediyespor takımları alınan karar sonrası ligde kaldı.

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