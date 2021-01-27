YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

27.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor, Teknik Direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı.Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Alaçatıspor, pandemi önlemleri nedeniyle liglerin başlayamamasına karşın hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik direktörle de anlaşma imzaladı.Teknik Direktör Ahmet Saray’ın yardımcı antrenörlüğünü Bülent Öztürk yapacak.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Alaçatıspor, Teknik Direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Alaçatıspor, pandemi önlemleri nedeniyle liglerin başlayamamasına karşın hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik direktörle de anlaşma imzaladı.
Teknik Direktör Ahmet Saray’ın yardımcı antrenörlüğünü Bülent Öztürk yapacak. Alaçatıspor, yeni teknik ekiple çalışmalarına 1 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, BAL maçlarının bir an önce başlamasını büyük bir özlemle beklediklerini belirterek, kulüp yönetimiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla maçlara hazır olduklarını söyledi. Kulüp Başkanı Varhan, son olarak Bornova Belediyespor Amatör Takım Teknik Direktörlüğü yapan ve 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona eren tecrübeli Teknik Direktör Ahmet Saray ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Varhan, Alaçatıspor’un Bölgesel Amatör Lig’in en iddialı takımı olacağını da vurguladı.

"Hedefim, genç, dinamik, yarışmacı bir takım yapmak"
Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlamasının ardından bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam Ahmet Saray, "1974 İzmir doğumluyum. 17 yıl aktif olarak futbol oynadım. 9 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Antrenörlüğe, 2010 yılında, Şirinyerspor’da başladım. Foça Belediyespor ve Çamdibispor’un ardından Gaziemir Gençlik ve Spor’u çalıştırdım. Daha sonra Çanakkale Çanspor, Milasspor, Güraltay, İzmirspor, Ülküspor ve son olarak da Bornova Belediyespor’u çalıştırdım. 9 yıllık antrenörlük dönemimde 5 defa şampiyonluk yaşadık. Alaçatıspor’daki hedefim genç, dinamik, yarışmacı bir takım yapmak. Bu kadroyla da, yapabildiğimizin en iyisini yaparak, lig, en üst sırada bitirmeyi hedefliyoruz. Özellikle, statü belirlendikten sonra hedeflerimiz daha da netleşecek. Federasyonun belirleyeceği statü, bizim de hedeflerimizi belirlemiş olacak" diye konuştu.
Profesyonel futbola, 1995 yılında Bornova Yeşilovaspor’da başlayan Ahmet Saray, Gaziemirspor, Torbalıspor, Üsküdar Anadoluspor, Arsinspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Altınordu, Edremit Belediyespor, Hendekspor, Altınolukspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor’da futbol oynadı.

Alaçatıspor, yeni teknik direktör ile anlaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:29
İkindi
16:11
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat

Sanayi ve tarımın buluştuğu ilçeden milyar dolarlık ihracat

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Ege Üniversitesi "aşının merkezi" olmak için yola çıktı

Misinaya dolanan martı, kurtarılarak tedavi edildi

Misinaya dolanan martı, kurtarılarak tedavi edildi

ART Labs 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

ART Labs 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.