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Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"

İZMİR HABERLERİ  | 28.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

BAL Ligi’ne yükselen Alaçatıspor, lig maçlarının başlaması ile ilgili şartlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"

BAL Ligi’ne yükselen Alaçatıspor, lig maçlarının başlaması ile ilgili şartlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, lig maçlarının başlaması ile ilgili görüşlerinin ifade ettikleri şartların yerine getirilmesi halinde "Evet" olduğunu açıkladı.
Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, "Dünyamızı ve Ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs ( Covid-19 ) pandeminin seyrinin yükseldiği dönemde TFF Yönetim Kurulunun 23.09.2020 Tarihli toplantısında 2020-2021 Futbol Sezonu BAL ve Yerel Amatör Ligler ile ilgili aldığı karar doğrultusunda takımlarımızın Kulüp Kaşeli ve imzalı yazılı görüşlerinin alınması" kararı üzerine liglerin başlaması ile ilgili şartlarını içeren yazıyı 28 Eylül Pazartesi günü, diğer kulüplerle birlikte TFF’ye verdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü’nün şartlarını içeren yazı, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Gençalp tarafından verildi.
Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü’nün TFF’ye verdiği yazıda şöyle denildi;:
"Türkiye Futbol Federasyonu’muzun başlangıç tarihi ile ilgili bir karara varması, tarihin belli olmasından sonra kulüplere hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konularında ödenek ayrılması, ayrıca bu sezonun en az ilk bölümünün oynatılmama ihtimali karşısında da ayni ve nakdi destek sağlanması,

- Her hafta yapılacak Covid testlerinin devlet eliyle yapılmasını ve bunların TFF tarafından ya da Yüce Devletimiz tarafından karşılanması, eğer yapılamaması durumunda HES kodu ve ateş ölçerle yapılması (İngiltere - İtalya örneği)

- BAL Ligi’ne katılacak takımlarımıza 2 sezonluk mukavele hakkının verilmesi,

- İllere göre düşme sayılarının senelere yayılması,

- Tüm futbolculardan koronavirüs ile ilgili muvafakatname alınması, bu virüsten doğabilecek vefat, kalıcı - geçici sağlık problemleri, sakat kalma durumuyla ilgili hiçbir tazminattan Kulüp, Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulları sorumlu tutulmamalıdır. Türkiye Sağlık Kurulu’nun bile sorumluluk almadığı korona ile ilgili, maddi yönden hiçbir geliri olmayan Amatör Spor Kulüplerimizin de sorumlu tutulmayacak şekilde düzenlenip BAL Ligi başlatılmalıdır."

Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı

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