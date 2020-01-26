Alaçatıspor’dan maç öncesi anlamlı pankart

Alaçatıspor, Balçova Belediye Termalspor maçına, "Geçmiş olsun Elazığ" pankartı ile çıktı. Alaçatıspor’un 2-1 kazandığı maç sonrasında da Kulüp Başkanı Soner Varhan ve Teknik Direktör Malik Gençalp, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nun 15. haftasında, Alaçatıspor, Balçova Belediye Termalspor’u konuk etti. Maç, Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. "Elazığ üşümesin; Alaçatı, Elazığ ile birlikte..."

Alaçatıspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından Kulüp Başkanı ve Çeşme Belediye Meclis Üyesi Soner Varhan, "Maç öncesinde açtığımız pankartla Elazığlılara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem öldürmez, dayanıksız bina öldürür. Maalesef, bu yüzyılda depremden dolayı vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine içimiz el vermiyor. Hepsine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elazığ üşümesin, Alaçatı, Elazığ ile birlikte... Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Bir daha böyle pankartlarla çıkmak istemiyoruz" diye konuştu.

"Ulusumuzun başı sağolsun"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de, "Ülke olarak çok acı bir deprem daha yaşadık. Ulusumuzun başı sağolsun. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz, büyük bir ülkedir. Deprem acısı yaşayanlara sahip çıkar. Dün akşamki maçta da herkesin atkılarını, eldivenlerini, berelerini attığını gördük. Takım olarak da, bireysel olarak da elimizden gelen yardımı yaparız. Tüm ulusumuza, Elazığlılar’a ve Malatyalılar’a geçmiş olsun diyorum. Malatya’da ben futbol oynamıştım. Orasının benim için ayrı bir yeri var. Tabii ki, böyle acılı günlerde ayrım yapmak mümkün değil. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dileğinde bulundu. Alaçatıspor, saygı duruşu ile başlayan maçın ilk yarısında ağırlığını koyarken, Balçova Belediye Termalspor da yaptığı ataklarla gol aradı. Çekişmeli geçen maçta gülen taraf, ilk yarının son saniyesinde Kadir’in attığı golle skoru 1-0 yapan Alaçatıspor oldu. Alaçatıspor, ilk yarıyı 1-0 kazanmanın getirdiği moralle, ikinci yarıya baskılı başladı. Maçın 60. dakikasında penaltı kazanan Alaçatıspor, Kadir’in kullandığı penaltının gole çevrilmesiyle 2-0 öne geçti. Golün ardından maçın temposu yükselirken, 90. dakikada Balçova Belediye Termalspor penaltı kazandı. Penaltı atışı gole çevrilirken, skor da 2-1 oldu. Maçın son dakikalarında golü bulan Balçova Belediye Termalspor, uzatma dakikalarında baskı kurarak, beraberlik golünü arasa da, istediği golü bulamayınca gülen taraf Alaçatıspor oldu.

Alaçatıspor, 6 hafta arka arkaya kazandığı galibiyetlerle puanını 32’ye çıkararak, lig sıralamasında ikinciliğini korudu.

"Son yedi haftada 21 puan daha almayı hedefliyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bu hafta aldığımız galibiyetle, kesintisiz 6’ncı hafta galibiyetimizi almış olduk. İyi gidiyoruz. Konuk ettiğimiz Balçova Belediye Termalspor da iyi bir takım. Ligi zorlayan bir takımlardan bir tanesi. Centilmence bir maç oldu. Sekteye uğramadan yolumuza devam ediyoruz. Haftaya zor bir maçımız var. Lig üçüncüsü Bayındırspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Ben, teknik ekibime, futbolcularıma güveniyorum. Bu haftaki galibiyet için de kendilerine teşekkür ediyorum. Son yedinci haftaya girerken, yavaş yavaş Play-off grubu da belli olmaya başladı. Son yedi haftada 21 puan daha almayı hedefliyoruz" diye konuştu. "Rakibimizi hedeften uzaklaştırmak için kazanmamız gereken bir maçtı"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de yaptığı değerlendirmede, "Bu maçlar kırılma maçları. Rakibimizi hedeften uzaklaştırmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık ve puanımızı 32 yaptık. Rakibimiz 25 puanda kaldı. 7 puanlık bir fark oldu. Tabi, futbolda büyük konuşulmaz. Ama ilk 3 sıra şekillenmeye başladı. Takımım iyi oynadı. İlk 15-20 dakikada, belirli bölümlerde oyuna hakim olduk. Ondan sonra top kayıplarından dolayı takıma güven geldi, ama ilk yarının son saniyesinde gelen golle moral bulduk. İkinci yarıya bu moralle başladık. Oyuncularım çok özverili. Çok çalışkan. Söylediğim her şeyi yerine getiriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi, her geçen gün daha iyi olacağız. Son 6 haftayı galibiyetle geri bıraktık. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Arkadaşlıkları iyi. Alaçatıspor formasına sahip çıktılar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rakip takım da iyi bir takımdı. Oyuncularının birçoğu Göztepe altyapısından gelen oyuncular. Oyun kaliteleri ve bilgileri iyi. O yüzden bu maçın zor olacağını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyum. Oyun içinde zaman zaman topa olan müdahaleler ve ikili mücadelelerde sertlikler oldu ama, kasti bir şey olmadığı için sevinçliyim. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftarı tribüne çekmek için yerel derbi mi olması gerekiyor?"

Taraftara da çağrıda bulunan Gençalp, "Alaçatıspor’un taraftarını tribünlere çekmek için ille yerel derbi mi olması gerekiyor? Bu takım, onlara ve herkese keyif veriyor. Ama bakıyorsun, tribünde yoklar. Taraftara rica ediyorum; takımlarına sahip çıksınlar. Tribünleri doldursunlar. Biz, malzemecisinden, 12’nci adam olan taraftara kadar bir bütün olmak istiyoruz. Bu olmazsa, zaten başarı gelmez. Bugüne kadar bize destek oldular. Bundan sonra daha fazla desteklerini istiyoruz" diye konuştu.

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