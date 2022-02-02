"Aladağ" 2 bin 385 metre rakımda kayak keyfi yaşatıyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da doğal pistleriyle misafirlerine kayak keyfi imkanı sunan 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ'da, yatırımı devam eden kayak merkezine gelenler, kızaklarla karda kaymanın tadını çıkarıyor.

Tamamlandığında 30 kilometrelik pist uzunluğu, kar yapısı ve sosyal donatılarıyla Türkiye'nin ilk 5 pisti arasına girmesi hedeflenen Aladağ Kayak Merkezi, bölgedeki doğal güzelliklerle de dikkati çekiyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaktaki Derbent ilçesinde bulunan Aladağ'a özellikle hafta sonu akın eden gençler, çocuklar ve yaşlılar, kiraladıkları kızaklarla kayıyor.

Merkez, kızaklarıyla tırmandıkları dik yamaçtan hızla aşağıya kayan tatilcilere eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunarken, pistin yarısında kızağı devrilenler de renkli görüntü oluşturuyor.

- "Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine yaklaşıyor"

Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, AA muhabirine, devam eden yatırımlar tamamlandıktan sonra Aladağ Kayak Merkezi'nin, kış turizminin alternatif merkezleri arasına girmesini hedeflediklerini söyledi.

Halihazırda kullanılan pistin "acemi" pisti olduğunu belirten Ayten, asıl projenin dağın üst bölgeleri, dağın zirveleri ve eteklerini kapsadığını dile getirdi.

Değişik tempolarda, uzunluğu 1500 ila 2 bin metrenin üzerinde 30 kilometrelik 15 pist yapacaklarını aktaran Ayten, "Alan olarak da uzunluk olarak da hem Türkiye'de hem de uluslararası seviyede isim yapacağımızı düşünüyoruz. Kayak için yapısı çok elverişli ipeksi bir kar dokumuz var. Uzmanlar, profesyonel kayakçılar gelip denemeler yaparak diğer merkezlerle kıyaslama yapıyor. Kar kalitesini çok beğeniyorlar. Kristal dediğimiz bir kar yapısı var." diye konuştu.

"Yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine yaklaşıyor." diyen Ayten, havanın durumuna göre 3 bin misafirin geldiği günler de olduğunu bildirdi.

- "Birkaç yıl içinde yatırımları tamamlamayı hedefliyoruz"

Ayten, gelen misafirlerin yaşadıkları eğlence ile güzel anılarla buradan ayrıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İnsanların burada mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz. Böyle yerlere çok büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İnsanlar doğada eğlenerek, manzara izleyerek güzel vakit geçiriyor. Soğuk hava bile insanlara güzel bir enerji veriyor. Buranın yaz kış fark etmeyen bir manzara güzelliği var. Aynı zamanda müthiş bir oksijen potansiyeli de var."

Tesisleşme adına yatırımları aşama aşama gerçekleştirdiklerine işaret eden Ayten, ilk etapta elektrik, su ve yol gibi altyapı yatırımlarını tamamladıklarını belirtti.

Ayten, "Kapalı sosyal tesisimizin ihalesini yaptık. Tesisi yaptıktan sonra teleferik ve telesiyejlerimizi hayata geçireceğiz. Pandemi olumsuz etkilediği için yatırımlarımız gecikti. Birkaç yıl içinde yatırımları tamamlamayı hedefliyoruz. Bunu bir müjde olarak da verebiliriz." dedi.

- "Burası bizim için eğlencenin yeri"

Ailesiyle hafta sonu güzel vakit geçirmek için Aladağ'a gelen Osman Altay da çok eğlendiklerini belirtti.

İlk defa geldiklerini belirten Altay, "Burayı gayet güzel bulduk. Belediyemizin hizmete sunduğu güzel bir tesis olmuş. Kent merkezinde ve çevre illerde ikamet edenlerin buraya gelmesini tavsiye ederim. Eğlenceli bir gün geçirmek için güzel bir yer. Yaşadığımız keyif çok güzeldi. Anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Soğukla birlikte heyecanın verdiği sıcaklık bize eğlenceli bir gün yaşattı." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla gelen Osman Can Vural ise "15 arkadaşlarımızla toplandık geldik. Böyle bir yer yok. Çok güzel eğlenceli bir gün yaşadık. Herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

