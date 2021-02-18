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Aladağ Yaylası'nda bir metre karda yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlara yem bırakıldı

18.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Aladağ Yaylası'nda bir metre karda yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlara yem bırakıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Aladağ Yaylası'nda yabani hayvanlar için yemleme çalışma yaptı.

Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışının ardından Aladağ Yaylası'nda kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Beyaz örtüde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler arazi araçlarıyla bölgeye getirdikleri 350 kilogram besi yemi ve saman balyalarını, geyik ve karacalar için ormanlık alana bıraktı.

Yedigöller, Abant, Göynük, Aladağ ve Atyaylası mevkilerine de 7,5 ton besi yemi bırakıldığı, yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.

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