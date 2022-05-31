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Aladağ'daki yurt yangını davasının 8 sanığının istinafta görülen duruşmasında karar

31.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duruşmada 8 sanık, 4 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili dernek başkanı ve yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 18 sanıktan 8'ine, ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasının ardından, istinaf mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada 4 yıl 2 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, müşteki aileler, taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanıklar, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, yurt müdürü Cuma Ali Genç, dernek görevlileri Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahmut Deniz ve Zeki Yılmaz'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Müşteki aileler adına savunma yapan avukatlar, dosya kapsamındaki toplanan deliller dikkate alınarak sanıklar hakkında "olası kastla öldürme" suçundan hüküm kurulmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanık İsmail Uğur'u 15 yıl, Cuma Ali Genç'i 13 yıl 9 ay, Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Mahmut Deniz'i 11 yıl 3'er ay, sanık Zeki Yılmaz'ı ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Duruşma sonrası aileler adına açıklama yapan Ahmet Yetim, 6 yıldır uğraştıklarını belirterek, "6 yılda mahkeme bugün sonuçlandı. Yalnız biz kendimiz için uğraşmadık. Öteki yavruların başına bu işler gelmesin, herkes ayağını denk alsın, attığı adımı bilsin diye bu çabayı sürdürdük." ifadesini kullandı.

- Davanın geçmişi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili dernek başkanı ve yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 18 sanıktan 12’si, Kozan Ağır Ceza Mahkemesince 4 Temmuz 2019'daki duruşmada, 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle bozarak 8 sanık yönünden yeniden yargılama yapılmasına karar verilmişti.

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