Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki yaban keçisi popülasyonu artıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 2003'te 28'e kadar düşen yaban keçisi sayısı, 2020'de 1783'e çıktı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı Yahyalı, Pınarbaşı, Develi ve Sultan Sazlığı Şefliği ekipleri, Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına dört farklı yoldan giriş yaparak, gün ağarmadan koruma ve inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada, yasa dışı avcıya rastlanmazken alanın gerçek sahipleri yaban keçileri de koruma ekipleri tarafından gözlemlendi.

- Korunan yaban keçilerinin popülasyonu arttı

Çevresel atıklar, kaçak avcılık, hastalık gibi etkenler yüzünden yaban keçisi sayısının 2003 yılı başlarında 28'e kadar düştüğü bölge, 2005'te Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildi.

Sahaya 2 gözetleme kulesi yapılması ve alanın saha bekçileri ve foto kapanlar tarafından 24 saat izlenmesi sayesinde 2020'de yaban keçisi nüfusu 1783 olarak resmi kayıtlara geçti.

Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşayan yaban keçisi, vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi altındaki hassas türler kategorisinde yer alıyor. Yaban keçisi avlayanlara, 60 bin lira ceza kesiliyor.

