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Alagöz, Gölbaşı’nda ki okulları denetledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gölbaşı yüz yüze eğitim öncesinde Gölbaşı ilçesinde okulları denetledi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Ahmet Alagöz, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde aday öğretmenlerle bir araya geldi.Burada aday öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Alagöz, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gölbaşı yüz yüze eğitim öncesinde Gölbaşı ilçesinde okulları denetledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Ahmet Alagöz, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde aday öğretmenlerle bir araya geldi.
Burada aday öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Alagöz, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Sizler ülkemizin ve milletimizin geleceğini yetiştireceksiniz. O yüzden, çocukların öncelikle yüreğine dokunmanız, bir anne baba şefkatiyle çocuklara yaklaşmamız gerekiyor. Çocuklar öğretmenlerini hiçbir zaman unutmazlar. Bizler de öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Çocuklarımızı vatanına, milletine, bayrağına, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek öğretmenler olarak bizim görevimizdir. Hepinize gideceğiniz okullarınızda başarılar diliyorum" dedi.
Daha sonra çeşitli okullarda incelemeler yapan Alagöz, okulların uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sürecinde alınacak tedbirlerin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Gölbaşı Cumhuriyet İlkokulunda kurulan EBA Destek Noktasında evinden katılamadığı derslere katılmaya gelen Saadet Zeynep Karabaş isimli öğrenciyle sohbet etti.
Gölbaşı Anadolu Lisesinde Kimya Öğretmeni Musa Gezginci tarafından 64 öğrencinin katılımıyla yapılan canlı derste öğrencilerle canlı olarak görüştü.
Alagöz, daha sonra Gölbaşı İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret ederek ilçenin eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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