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Alagöz, Sincik’te ki okulların durumunu yerinde gördü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yüz yüze eğitim öncesinde Sincik ilçesindeki okulları denetledi.Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Müdürü Ahmet Aydın’dan Sincik’teki okulların pandemi ve uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yüz yüze eğitim öncesinde Sincik ilçesindeki okulları denetledi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Müdürü Ahmet Aydın’dan Sincik’teki okulların pandemi ve uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra çeşitli okulları ziyaret eden Alagöz, okulların gerek uzaktan eğitime gerekse de yüz yüze eğitim noktasında durumunu yerinde tespit etti. Okul müdürlerine, okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları, öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasına önem göstermelerini isteyen Alagöz, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz geçmesini temenni etti.
Alagöz, daha sonra Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl’ü makamında ziyaret ederek, ilçenin eğitim ile ilgili durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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