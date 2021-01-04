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Alahıdır’da 3,5 kilometre dere temizliği yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:48 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’ye bağlı Alahıdır mahallesinde 3,5 kilometre dere temizlik çalışması yaparak tarım arazilerinde su baskınlarının önüne geçti.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, derelerden kaynaklı su baskınlarının önüne geçmek için il genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’ye bağlı Alahıdır mahallesinde 3,5 kilometre dere temizlik çalışması yaparak tarım arazilerinde su baskınlarının önüne geçti.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, derelerden kaynaklı su baskınlarının önüne geçmek için il genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli’nin Alahıdır mahallesinden geçen 2 derede toplam 3 bin 500 metre temizlik çalışmasını tamamladı. Derelerin temizlenmesiyle birlikte tarım arazilerinde taşkın riski en az seviyeye indirilirken dere geçişleri daha güvenli hale getirildi.
Tarım arazileri daha güvenli hale geldi
Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldırım, dağlardan gelen malzemelerin ve dere içerisinde büyüyen otların temizlenmesiyle tarım arazilerinin güvenli hale geldiğini belirterek, “Çalışmalarından ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve tüm MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahallemizden geçen dereler, içerisinde biriken çöpler ve büyüyen otlardan dolayı bazı tarım arazilerinde taşkınlara neden oluyordu. İnşallah bu sıkıntıları bir daha yaşamayacağız” diye konuştu.

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