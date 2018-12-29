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Alan, Galatasaray'a imza atmak için 7 Ocak'ta İstanbul'a gelecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2018 23:17 | Son Güncelleme

Alan Carvalho, Çin Kulübüne rest çekti. Galatasaray'ın transfer anlaşmasına vardığı Brezilyalı golcü, transferi için izin verilmesini istedi. Gerekli izinleri alan tecrübeli golcünün İstanbul'a geleceği tarih de netleşti.

Alan, Galatasaray'a imza atmak için 7 Ocak'ta İstanbul'a gelecek

Galatasaray transferde forvet takviyesini yapmak için atağa kalktı. Sarı kırmızılı kulübün el sıkıştığı Brezilyalı golcü Alan Carvalho, transferi konusunda Guanghzou Evergrande yönetimine rest çekti.

Galatasaray ile geçtiğimiz hafta yıllık 3.5 milyon euro karşılığında anlaşan Alan Carvalho, kulübü ile görüştü. Guanghzou Evergrande yetkilileri ile görüşen Alan, "Ben Galatasaray ile anlaştım ve gitmek istiyorum. Bu transfere izin verin” dedi.

BiP Spor'un haberine göre; Çin Kulübü de Alan'ın transferine tarih belirtip izni verdi. "7 Ocak'a kadar golcü transferini tamamlayacağız" diyerek bu tarihten sonra Brezilyalının transferine izin vereceklerini söyledi.

Brezilyalı oyuncu bu durumdan Galatasaraylı idarecileri haberdar etti ve 7 Ocak’tan sonra İstanbul’a gelip imzayı atacağını bildirdi.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Alan, 3 sezondur Guangzhou Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi. Alan'ın Çin'deki sözleşmesinin son günlerine girildi.

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