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Batrakov'un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi

Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili menajeri Vladimir Kuzmichev'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Devre arasında Avrupa'dan başka bir takıma transfer ihtimalini dışlamayan Kuzmichev, Galatasaray'ın genç yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Batrakov'un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, 21 yaşındaki oyuncunun kış transfer döneminde Avrupa'dan başka bir takıma gitme ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAPIYI KAPATMADI

Batrakov un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi 1

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermek için erken olduğunu belirtti.

Kuzmichev, "Biraz bekleyelim. Büyük kulüpler, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, uzun vadeli planlar yaparlar. Yaklaşık 10 maçlık bu dönem, kapsamlı bir analiz için yetersiz. Eğer her şey bu şekilde devam ederse, o zaman Aleksey'yi transfer etme seçeneğine daha dikkatli yaklaşacaklardır." diye konuştu.

"ÇOK ŞEY İFADE EDER"

Batrakov un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi 2

Genç oyuncunun transfer piyasasındaki konumunu belirleyecek en önemli unsurun sezon genelindeki performansı olduğunu vurgulayan Kuzmichev, Rusya Premier Lig'de geçirdiği iki sezonun da değerlendirmeye alınacağını söyledi.

Menajer, "Önemli olan tüm sezonu yüksek seviyede geçirmek. Rusya Premier Lig'deki iki sezon da hesaba katıldığında, bu çok şey ifade edecektir." ifadelerini kullandı.

"EĞER BÖYLE DEVAM EDERSE..."

Batrakov un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi 3

Kuzmichev, kış transfer döneminde Batrakov'un başka bir takıma gitme ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Rus menajer, olası bir ayrılığı tamamen ihtimal dışı bırakmazken Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosunda tutmak için çaba göstereceğini dile getirdi.

Kuzmichev, "Hiçbir şeyi dışlayamayız. Asıl mesele şu, eğer bu şekilde devam ederse, Galatasaray, onun kulüpte kalması için elinden geleni yapacaktır." sözlerini sarf etti.

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Batrakov un menajeri konuştu! Galatasaray taraftarının korktuğu açıklama geldi 4

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 12 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun performansını sezonun kalan bölümünde de sürdürmesi, geleceğine ilişkin transfer değerlendirmelerinde belirleyici olacak.

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