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Alanya Belediyesi, 21 mezarlıkta 58 bin çiçek dağıtacak

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bayram öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yılda sürdürecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bayram öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yılda sürdürecek. Arife günü 21 mezarlıkta, 58 bin adet çiçek fidesi dağıtılacak.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce arife günü sabah saat 08.30’dan itibaren 21 mezarlıkta 19 türde toplam 58 bin adet çiçek, vatandaşların mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak.

58 bin çiçek toprakla buluşacak
Hangi mezarlıklara dağıtılacağı hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 21 mezarlıkta vatandaşlara toplam 58 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak. Merkezde; Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı, batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtılacak” dedi.

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