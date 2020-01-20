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  4. Alanya belediyesi Horeca fuarında Alanya mutfağını anlattı

Alanya belediyesi Horeca fuarında Alanya mutfağını anlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi konaklama, ağırlama ve yiyecek-içecek endüstrisini bir araya getiren HORECA (Otel, Restoran, Cafe) buluşmasına katılarak Yaşasın Anadolu projesiyle Alanya mutfağını tanıttı.Alanya Belediyesi, 15-16-17 Ocak tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Alanında düzenlenen 2020 HORECA Fuarı’na katıldı.

Alanya Belediyesi konaklama, ağırlama ve yiyecek-içecek endüstrisini bir araya getiren HORECA (Otel, Restoran, Cafe) buluşmasına katılarak Yaşasın Anadolu projesiyle Alanya mutfağını tanıttı.
Alanya Belediyesi, 15-16-17 Ocak tarihlerinde Antalya Anfaş Fuar Alanında düzenlenen 2020 HORECA Fuarı’na katıldı. 600’ün üzerinde katılımcı firma ve 3 bin 700’den fazla markanın yer aldığı fuarda Alanya Belediyesi de Mutfak Mirası Alanya olarak “Yaşasın Anadolu” projesi ile Alanya Gıda ürünlerinin ve mutfağının tanıtımına destek oldu. Fuarın ilk gününde "Coğrafi İşaretli Ürünler ve Gastronomi Turizm İlişkisi’’ konulu panelde konuşmacı olarak görev alan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Türkiye’de ilk kez Alanya Belediyesi tarafından uygulamaya alınan Mutfak Mirası Alanya projesi ve gastronomik ürünlerin sürdürülebilir turizm öğesi olarak kullanılmasının önemi hakkında bilgi verdi.

2020 HORECA Fuarı, ‘’Yaşasın Anadolu’’ projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların yöresel lezzet sunumlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü. Alanya’nın lezzet elçileri olan ev hanımları ve profesyonel kadın şefleri, şehrimizin lezzetlerini tanıtarak ziyaretçilerden tam not aldı. Yöresel lezzetlerin unutulmaması ve yiyecek-içecek ve konaklama sektörlerinde kullanımının yaygınlaşması için birçok çalışma yürüten Mutfak Mirası Alanya Ekibi ve Alanya Belediyesi adına konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Mutfak Mirası Alanya ile gastronomi unsurlarımızın turizm sektörüne kazandırılması için yaptığımız çalışmalarda güzel bir ivme yakaladık. Bu anlamda 2020 yılındaki ilk etkinlik olan HORECA buluşmasında bizlerle birlikte olan Alanyalı hanımlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

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