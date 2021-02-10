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Alanya Belediyesi kreş projesi için ilk kazmayı vurdu

10.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediyesi, gündüz bakım evi projesi için ilk kazma vurulurken, Başkan Yücel ile ekibi inşaat alanında incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha önce söz verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Alanya Belediyesi, gündüz bakım evi projesi için ilk kazma vurulurken, Başkan Yücel ile ekibi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha önce söz verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Oba Mahallesi 480 ada 1 parsele projelendirilen, Alanya Belediyesi Gündüz Bakım Evi projesi için çalışmalar başladı. Başkan Yücel ekibiyle birlikte temel atma hazırlığındaki inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

16 derslik ve 200 çocuk kapasiteli olacak
Alanya Belediyesi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in imzasıyla eşsiz bir projeyi daha hayata geçiriyor. Alanya’da fonksiyonel olarak farklı bir çekim noktası haline gelen Oba Mahallesi’nde konumlandırılan Gündüz Bakım Evi projesi, 2050 metrekare arazi üzerinde bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olarak planlandı ve kütle olarak dairesel bir form tercih edildi. Alanya Belediyesi Gündüz Bakım Evi projesi, 2800 metrekare toplam inşaat alanında 16 derslik ve yaklaşık 200 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Projeye göre bodrum katta cep sineması, müzik odası, kütüphane, oyun odası, etkinlik alanı yer alırken zemin katta idari birimler, 6 adet etkinlik odası, 1. katta ise yemekhane, 2 adet etkinlik odası, 2 adet uyku odası ve satranç odası bulunacak.

Tüm etkinlik odaları direk güneş alacak şekilde tasarlandı
Ana kütleye giriş, güney cepheden yolun trafik açısından en kontrollü kısmından düşünülürken, yaklaşık 200 çocuk kapasitesine göre tasarlanan projede, tüm etkinlik odaları güneş ışığını direk alacak şekilde tasarlandı. Zemin katta bulunan etkinlik sınıfları direk bahçeye açılacak şekilde planlanırken 200 metrekare olan bu alan, tarım ve çeşitli doğa araştırmaları için kullanılması amacıyla tasarlandı.

Projede ‘yeşil çatı’ uygulaması yapıldı
Gündüz Bakım Evi projesinde etkinlik alanının ortası bütün çocukların birlikte farklı çalışmalar yapabilecekleri galeri boşluklu ve üstü cam konstrüksiyon ile kapalı bir alan olarak tasarlandı. Ayrıca çatı kısmı da 400 metrekarelik yeşil çatı olarak tasarlanırken uygun hava koşullarında farklı aktivitelere olanak sağlayan mekan haline dönüşecek şekilde dizayn edildi.

Yücel: “Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”
İnşaat alanında incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgi alan ve çocuk gelişiminde okul öncesi eğitimin çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şunları söyledi; “Sosyal Belediyecilik anlayışımızla projelendirdiğimiz, Gündüz Bakım Evi için bugün ilk kazmayı vurduk. Yaklaşık 200 çocuğumuza hizmet verebilecek 16 derslikten oluşan, sinema, spor, uyku, satranç, kütüphane gibi birçok sosyal etkinlik odası bulunan, modern ve günümüze hitap eden yeni bir eğitim yuvasını Alanya’mıza kazandırıyoruz. Mimari projesiyle fark oluyturacak bu muazzam eserimizi, bu yıl içerisinde tamamlayarak hem çocuklarımızın hem de ebeveynlerinin hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

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