YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 3 bin 528 ton atık topladı

Alanya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 3 bin 528 ton atık topladı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı’nda 3 bin 528 ton atık topladı.Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı süresince tüm birimleri ile çalışmaya devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 gün boyunca hem kentin genel temizliği görevini sürdürüp hem de kurban atıklarının toplanması konusunda yoğun mesai harcadı.

Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı’nda 3 bin 528 ton atık topladı.
Alanya Belediyesi 4 günlük Kurban Bayramı süresince tüm birimleri ile çalışmaya devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 gün boyunca hem kentin genel temizliği görevini sürdürüp hem de kurban atıklarının toplanması konusunda yoğun mesai harcadı. 4 gün boyunca kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, toplamda 3 bin 528 ton evsel ve kurban atığı topladı.
"455 personel görev yaptı"
Kentin genel temizliği için bayram boyunca Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 31 adet çöp aracı, kamyon, traktör ve kamyonet kurban kesim noktalarında hizmet verirken, 89 araç da şehrin muhtelif yerlerinde çöp ve atık toplama hizmeti verdi. Toplamda 120 araç, 455 personel ile temizlik hizmeti şehrin her noktasında aksamadan devam etti.
Ekipler, kurbanlık satış ve kurban kesim yerlerinde dezenfekte çalışmaları da yürüttü. Kurbanlık satış ve kesim alanları bayram öncesi ve sonrasında yıkanıp, sıkça dezenfekte edildi. Ayrıca konteyner yıkama aracı ile de çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.
“Sağlıklı ve temiz bir bayram geçirdik"
4 günlük yoğun çalışmalar hakkında konuşan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda kentimizde hijyen konusunda bir aksaklık yaşanmaması adına yoğun bir çaba gösterdik. Temiz bir çevrede sağlıklı bir bayram geçirebilmek için elimizden geleni yaptık. 4 gün boyunca yoğun mesai harcayan, özenle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız çevreyi kirletmeyelim, kirletenleri de uyaralım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Çevreciler ormanlarda mangal yakılmasının yasaklanmasını talep ediyor

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Efsane başkanın adı Çankaya’da yaşayacak

Efsane başkanın adı Çankaya’da yaşayacak

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir, bayram hazırlıklarını tamamladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.