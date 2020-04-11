YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Alanya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı kararıyla Korona salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Korona salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sokak dostları için kentin çeşitli noktalarına mama ve su kapları bırakıldı.
Korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler her alanda çalışmalarına hız verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise sokak dostları için özel bir çalışma başlattı. Ekipler, kentin çeşitli noktalarına mama ve su kapları bırakarak hayvanların açlık ve susuzluk sorunu yaşamaması için alınan tedbirleri hayata geçiriyor. Yasak boyunca bırakılan kaplar her gün kontrol edilecek ve gerekli görülmesi halinde ise takviyeleri yapılacak. Çalışmalarla birlikte toplamda 34 mahalle ve 117 besleme noktasına ulaşıldı. Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 800 hayvanla birlikte tahmini olarak 2 bin sokak dostunun aç kalması önlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ASAT, Antalya’da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak

ASAT, Antalya’da Nisan ayında su sayaçlarını okumayacak

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.