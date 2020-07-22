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Alanya Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, 70 kilometrelik sahil bandı dahil şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, 70 kilometrelik sahil bandı dahil şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bazı vatandaşların sebep olduğu çevre kirliliğine dikkat çeken Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alanya’mızı ve doğayı birlikte koruyalım” diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Temizlik ekibi, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte oluşan nüfus yoğunluğu ve vatandaşların neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Covid -19 vakasının Türkiye’de görülmesiyle birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü de cadde ve sokakları her gün ilaçlı su kullanarak yıkarken bünyesine kazandırdığı Mikronsis aracıyla da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
“430 personel 120 araç ile hizmet veriyoruz”
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, 430 personel VE 120 araç ile ilçeye hizmet verdiklerini aktardı. Demir, “Korona virüs nedeniyle insanlarımız bilinçli şekilde sosyal mesafeye uyarak plajlarda ve piknik alanlarında geniş alanlara yayılıyor. Ancak bilinçsiz ve duyarsız kişilerce kirlenen alanların genişlemesine de neden oluyor. Ekiplerimizle birlikte imkanlarımız dahilinde 7/24 Alanya’mızı temizlemeye gayret ediyoruz. Daha temiz bir Alanya için çalışıyoruz. 70 kilometrelik sahil bandında her gün temizlik yapıyoruz. Buna rağmen maalesef çevre kirliliği oluşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, temiz bir Alanya için hep birlikte mücadele edelim. Değerli halkımızdan çevreye hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Çevreyi kirletmenin yanlış olduğunu biliyoruz ama bunu davranışlarımıza maalesef yansıtamıyoruz” dedi.
“Alanya hepimizin, doğa hepimizin”
Şehrin dört bir köşesine çöp konteynerleri yerleştirdiklerini vurgulayan Demir, oluşan atıkların çevreye değil bu konteynerlere atılmasını istedi. Demir, “Sahil bandı boyunca ve mesire alanlarının çıkışlarında çöp konteynerlerimiz mevcut olup vatandaşlarımızın atıklarını plajlarımıza ya da mesire alanlarına değil kendilerine en yakın çöp konteynerlerine bırakmalarını rica ediyoruz. Alanya hepimizin, doğa hepimizin, lütfen bu şehri temiz tutalım" şeklinde konuştu.

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