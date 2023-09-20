YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya Belediyesinden caretta carettalara özel çalışma

Alanya Belediyesinden caretta carettalara özel çalışma

20.09.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya ile özdeşleşen caretta carettalar için sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya ve yumurtlama alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesinden caretta carettalara özel çalışma

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, doğal dengeyi korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu hedefle Alanya ile özdeşleşen deniz canlılarından caretta carettalar için de yeni projeler hayata geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde Demirtaş ve İncekum sahil bandı boyunca üreme alanı olarak belirlenen 15 farklı noktada bilgilendirme ve uyarı maksatlı tabelalandırma çalışması gerçekleştirildi. Üreme dönemlerinde yumurtlama alanlarının güvenliğinin sağlanması maksadıyla vatandaşlar için uyarıcı olacak tabelalar ile caretta caretta popülasyonunun korunması planlanıyor. Çalışma hakkında bilgiler veren Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Alanya’da yaşayan tüm canlıların popülasyonunun korunması ve sağlanması adına birim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaralı hayvanlarımızın tedavilerinin yanı sıra doğal yaşam alanlarındaki kaliteyi de artmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu maksatla Alanya’mız ile özdeşleşen canlılardan caretta carettalar için de böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı4 ayrı suçtan aranan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı
Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim ettiMalatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine teslim etti
Su deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardıSu deposuna düşen kadını AFAD ve İtfaiye ekipleri kurtardı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:56
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Can tufan eczanesi
Kemer
Orkide eczanesi
Kas
Tuğba eczanesi
Alanya
Elif eczanesi
Kepez
Güllük eczanesi
Muratpasa
Yeşilbayir eczanesi
Dosemealti
Pinar eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.