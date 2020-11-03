Alanya Belediyesi’nden İzmir için yardım kampanyası

“Güne üzücü haberlerle başladık” Güne, Cilvarda Burnu’nda batan tekneden dolayı kötü başladıklarını ifade eden Başkan Yücel, “Kötü hava koşulları dolayısıyla bir tur teknesi alabora olmuş, maalesef yolculardan bir kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yolcumuza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Alanya Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İzmir depreminde etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, “Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız ihtiyaç listesindeki gıda ve battaniye gibi yardımlarını, belediye binası arkasında kurduğumuz yardım çadırına teslim edebilirler. Alanya halkının yardımlarını en kısa sürede İzmir halkına ulaştıracağız” dedi.

“İzmir için yardım kampanyası”

“İzmir Depreminin acısını yüreğimizde hissettik” diyen Yücel, “İzmir ve çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Hala ümidimizi koruyoruz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum. Alanya Belediyesi olarak İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız ihtiyaç listesindeki gıda ve battaniye gibi yardımlarını, belediye binası arkasında kurduğumuz yardım çadırına teslim edebilirler. Alanya halkının yardımlarını en kısa sürede İzmir halkına ulaştıracağız” diye konuştu.

“Antalya’da ilk sağlıkçı kaybımızı yaşadık”

Covid-19 pandemisinin dünyada ve Türkiye’de artmaya, arttıkça daha fazla can almaya devam ettiğini ifade eden Yücel, “Salgın nedeniyle Antalya’da görevi başında kaybettiğimiz ilk doktor olan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında görev yapan Biyokimya Uzmanı 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur’a, şimdiye dek kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.