Alanya Belediyesi’nin imar düzenlemesi meclisten geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis oturumunda, Alanya Belediyesi’nin hazırladığı ve İlçe’nin kontrollü yapılaşmasına temel olacak imar planlarına ilişkin plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında düzenlemeler, oybirliği ile onaylandı.

Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlçe bütününün kontrollü yapılaşmasının temelini oluşturacak, Alanya merkez mahalleleri ile Avsallar, Cikcilli, Çıplaklı, Demirtaş, Emişbeleni, Güzelbağ, İncekum, Kestel, Kargıcak, Konaklı, Mahmutlar, Oba, Okurcalar, Payallar, Tosmur ve Türkler Mahalleleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin plan hükümlerinin tamamının revize edilmesi kapsamında düzenlemeler, Antalya Büyükşehir Meclisi’nde oybirliği ile onaylandı.

Alanya Belediyesi bayındırlık ve imar hizmetlerinde hız kesmeyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis oturumunda onaylanan ve oy birliği ile kabul edilen bu revizyon sonrasında, Alanya Belediyesi bayındırlık ve imar hizmetlerinde hız kesmeyecek. İlçe sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlarda onaylanan bu imar planı hükümleri revizyonu ile beraber, yapılaşmaların sorunsuz şekilde devam edeceği açıklandı.