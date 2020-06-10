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Alanya Halk Et Mağazası’nda bir ayda 12 bin kilogram et satıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 1 ay önce Alanyalıların hizmetine sunduğu Halk Et Satış Mağazasında 12 bin kilogram et ve et ürünü satıldı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına talep artıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 1 ay önce Alanyalıların hizmetine sunduğu Halk Et Satış Mağazasında 12 bin kilogram et ve et ürünü satıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına talep artıyor. ANET tarafından işletilen Halk Et mağazalarında kıymanın kilogram fiyatı 39.90, kuşbaşı et fiyatı ise 49.90 TL’den satışa sunuluyor.
İlki Kepez’de ve ikincisi Manavgat’ta açılan Halk Et satış mağazalarının üçüncüsü 1 ay önce Alanya’da hizmet vermeye başlamıştı. Şekerhane Mahallesi’nde açılan Alanya Halk Et, 1 ay boyunca 6 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilirken, 12 bin kilogram da et ve et ürünü satıldı.

Kepez’de 138 ton et satıldı
Öte yandan 11 Aralık 2019’da Kepez Zafer Mahallesi’nde açılan Halk Et’in ilk satış mağazası bugüne kadar 48 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Kepez Halk Et Satış Mağazasında 6 ayda 138 bin kilogram et ve et ürünü satıldı.
Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet veren Halk Et’in ikinci satış mağazası da açıldığı 20 Şubat 2020 tarihinden ilgi gördü. Bugüne kadar 15 bin 200 kişinin ziyaret ettiği Manavgat Halk Et’te 28 bin kg et ve et ürünü satıldı.

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