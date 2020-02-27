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Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar.Üniversite bünyesinde öğrencilerin hayata bakışını ve vizyonunu değiştirmek ve geliştirmek, okul içindeki sosyal sorumluluk kültürüne katkıda bulunmak ve sosyal farkındalık sağlamak amacıyla 2015 yılından beri öğrenciler ve Alanya halkından oluşan 100’den fazla üyesiyle aktif faaliyet gösteren Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST), gerçekleştirilen etkinliklerden elde ettiği gelirler ve Alanya HEP Üniversitesi’nin katkılarıyla yerel ve ulusal çapta yardım faaliyetlerinde bulunuyor, düzenlediği projelerle toplumsal sorunları herkesin gözünde daha görünür kılmayı hedefliyor.Her dönem olduğu gibi bu dönem de oldukça hassas bir gündem olan sokak hayvanlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, Alanya’da bulunan çeşitli veteriner klinikleri tarafından sağlanan mamaları hem Alanya şehir merkezinde, hem de ulaşımın zor olduğu bölgelerde dağıtıldı.Sokaktaki dostlarımızın mutluluğuyla oldukça mutlu olan topluluk öğrencileri, "Sokaktaki sadık dostlarımızı çok seviyoruz.

Alanya HEP Üniversitesi Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) öğrencileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar.
Üniversite bünyesinde öğrencilerin hayata bakışını ve vizyonunu değiştirmek ve geliştirmek, okul içindeki sosyal sorumluluk kültürüne katkıda bulunmak ve sosyal farkındalık sağlamak amacıyla 2015 yılından beri öğrenciler ve Alanya halkından oluşan 100’den fazla üyesiyle aktif faaliyet gösteren Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST), gerçekleştirilen etkinliklerden elde ettiği gelirler ve Alanya HEP Üniversitesi’nin katkılarıyla yerel ve ulusal çapta yardım faaliyetlerinde bulunuyor, düzenlediği projelerle toplumsal sorunları herkesin gözünde daha görünür kılmayı hedefliyor.
Her dönem olduğu gibi bu dönem de oldukça hassas bir gündem olan sokak hayvanlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, Alanya’da bulunan çeşitli veteriner klinikleri tarafından sağlanan mamaları hem Alanya şehir merkezinde, hem de ulaşımın zor olduğu bölgelerde dağıtıldı.Sokaktaki dostlarımızın mutluluğuyla oldukça mutlu olan topluluk öğrencileri, "Sokaktaki sadık dostlarımızı çok seviyoruz. Onların da canlı olduğunu, en iyi şartlarda beslenme ve barınma hakları var. Bizler öncelikli olarak beslenmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. İlerleyen zamanlarda barınmaya yönelik çalışmalarda da bulunacağız. Bu konuda herkesten gelecek destekleri de bekliyoruz" dediler.

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Muratpasa
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