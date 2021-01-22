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Alanya HEP’te Filistin mutfağı tanıtıldı

22.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Alanya HEP Üniversitesi’nin yabancı öğrencileriyle Dünya Mutfaklarını tanıtma projesinde bu haftanın konukları Filistinli öğrenciler Basel Alkaramlah ve Faris Naser oldu.

Alanya HEP Üniversitesi’nin yabancı öğrencileriyle Dünya Mutfaklarını tanıtma projesinde bu haftanın konukları Filistinli öğrenciler Basel Alkaramlah ve Faris Naser oldu. Öğrenciler hem ülkelerinin hem de Orta Doğu coğrafyasının önemli yemeklerinden olan “magloobah” yemeğini Üniversite mutfaklarında pişirdiler. Yemeğin genellikle büyük bayramlarda hazırlandığını ve içeriğinde et, pilav, kızartılmış sebzeler bulunduğunu anlatan öğrenciler, bu tarifin 13. Yüzyıl’da yazılmış yemek
kitaplarından tarihi ‘Kitab al-Tabikh’te de geçtiğinin bilgisini verdiler. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin videoları önümüzdeki günlerde üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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