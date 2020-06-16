Alanya Katı Atık ve Bertaraf Tesisi çöp alımına başlıyor

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi ilk bölümü tamamlandı. Tesis, bu ay içerisinde katı atık alımına başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’nın çöp sorununu kökten çözüme ulaştıracak ve çöpten elektrik üretecek Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi faaliyete geçiyor. Bu ay içinde katı atık alımına başlayacak tesiste Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinden gelen evsel atıkların bertarafı gerçekleşecek. Yaklaşık 22 bin 614 metrekare alan üzerinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi LOT 1’in yapımı tamamlandı. Tesisin enerji üretimine yönelik üniteleri de Eylül ayında tamamlanarak faaliyete geçecek.

Lot yapımı hariç yaklaşık 70 milyon TL’ye mal edilen Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Türkiye’ye örnek çevreci projelerinden biri olacak. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında; günlük bin ton çöp bertaraf kapasitesi, 5.66 megavat kurulu güce sahip enerji üretim tesisi bulunuyor. Alanya’nın çöp sorununu ortadan kaldıracak tesis çöpten enerji de üretecek.

Entegre katı atık yönetim modeli şöyle çalışacak; atıklar sahaya kabul edildikten sonra mekanik ayırma tesisine yönlendirilecek. Ayrıştırmaya tabi tutulan atıklar cinslerine göre geri kazanılabilir atıklar, biyobozunur atıklar ve bakiye olarak ayrılacak. Biyobozunur atıklar enerji üretimi için biyometanizasyon tesisine, geri kazanılabilir atıklar ise geri dönüşüm firmalarına yönlendirilecek. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına yönlendirilecek.

