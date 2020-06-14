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Alanya kırsalında yoğun çalışma

ANTALYA HABERLERİ  | 14.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Alanyalıların yaz aylarında yaylaya çıkış için sıkça kullandığı ana arterler ve grup yollarında bakım onarım çalışması yapıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahallelerini bir birine bağlayan grup yollarında çalışma temposunu arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi Alanyalıların yaz aylarında yaylaya çıkış için sıkça kullandığı ana arterler ve grup yollarında bakım onarım çalışması yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahallelerini bir birine bağlayan grup yollarında çalışma temposunu arttırdı. Yaz mevsimin girmesiyle birlikte vatandaşların yaylalara gitmek için kullandığı Taşatan Yolu’nda kış döneminde heyelan, su taşkını ve aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yerlerinde çalışma gerçekleştiriliyor. Kırsal alan ekipleri iş makineleriyle yağmur giderleri, şarampolleri temizlerken, çukur olan noktalara dolgu ve yama çalışması yapıyor. Alanya ile Gazipaşa arasındaki sahil yolunun Aydap mevkiinde bozulan yolda dolgu ve yama çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan Akçatı mahallesinde yolun dar olan noktası genişletildi ve toprak kaymasını önlemek amacıyla genişletilen yere taş duvar çalışması yapıldı.
Alanya Dim Vadisi’ndeki 12 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolunun Kuzyaka ile Uzunöz Mahallesi sınırındaki keskin virajlı noktada Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri yeni bir düzenleme yaptı. Virajdaki bariyerler sökülerek toprak kayması olan kısım büyük kayalarla doldurularak üzerine duvar yapıldı. Dolgu çalışmasının ardından trafik ekipleri bariyerleri tekrar monte edip, trafik levhaları dikerek ulaşımı daha güvenli hale getirdi.

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