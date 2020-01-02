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  4. Alanya Mahmutlar’a 8 durak

Alanya Mahmutlar’a 8 durak

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Kargıcak ve Mahmutlar’a 8 yeni kapalı durak ilave etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Kargıcak ve Mahmutlar’a 8 yeni kapalı durak ilave etti. Duraklar Alanyalıları yazın sıcaktan kışın soğuktan koruyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken daha rahat etmeleri için Alanya toplu ulaşımının ana hatlarından olan D-400 Karayolu Kargıcak Mahmutlar arasındaki bölüme 8 durak monte etti. Yeni durakların yerleri, halk otobüsü kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi, trafik ekipleri ve teknik ekiplerin ortak çalışmasıyla karar verildi. Durak montajları kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Özellikle
yaz aylarında Alanyalıların yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı halk otobüsleri, belirlenen duraklardan yolcularını alacak. Kapalı duraklar yazın güneşten kışın da yağmurdan vatandaşları koruyacak.

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