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Alanya Sokağı Yenile Projesinde sona doğru

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Alanya Sokağı ve çevresindeki sokaklarda devam eden yenileme çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.Yenişehir Belediyesi Mersin’in en yoğun sosyal yaşam alanlardan bir olan Güvenevler Mahallesindeki Alanya Sokağı ve çevresindeki sokaklarda yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Alanya Sokağı Yenile Projesinde sona doğru

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Alanya Sokağı ve çevresindeki sokaklarda devam eden yenileme çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Yenişehir Belediyesi Mersin’in en yoğun sosyal yaşam alanlardan bir olan Güvenevler Mahallesindeki Alanya Sokağı ve çevresindeki sokaklarda yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Proje kapsamında toplamda 12 sokakta enerji kabloları yer altına indirildi ve yağmur suyu hatları genişletilerek, su boruları yenilendi. Yenişehir Belediyesi de üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla ve bölgedeki esnaflarla tek tek sohbet eden Özyiğit, vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini vurgulayan Özyiğit, projenin Ekim ayının sonunda tamamlanacağını da söyledi.

"3 ayrı ekibimiz aynı anda çalışıyor”
Proje kapsamında bölgede üç ayrı ekibin çalıştığını ifade eden Özyiğit, “Güvenevler Mahallemizde bulunan ve Alanya Sokağı olarak bilinen 1902 numaralı sokak ve çevresindeki diğer 11 sokakta yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ben de çalışmaları yerinde izliyorum. Projenin daha hızlı tamamlanması adına bölgenin farklı yerlerinde üç ayrı ekibimiz aynı anda çalışıyor. Bir ekip asfalt seriyor, bir ekip parke söküyor bir diğer ekip de yeni parkeleri döşüyor. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın pandemi nedeniyle yaşadığı olumsuzlukları biliyoruz. Daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Bir ay içerisinde Alanya Sokağı dâhil olmak üzere bu bölgede çalışmaları tamamlayacağız.” diye konuştu

“En başta verdiğimiz söz gibi her şey çok güzel olacak”
Yap-boz uygulamaların yaşanmaması için MESKİ ve Toroslar EDAŞ ile koordineli olarak projenin ilerlediğini söyleyen Özyiğit, “Pandemi esnafımızı zaten kötü etkiledi. Esnafımız bu konuda muzdarip ancak biz göreve gelir gelmez burada başlatacağımız çalışmaların öncesinde bölgede enerji kablolarının yer altına indirilmesi için Toroslar EDAŞ’a ve yağmur suyu hattının genişletilmesi ve boruların yenilenmesi için MESKİ’ye talepte bulunmuştuk. Dolayısıyla onlar da 2020 yılında bu çalışmaları gerçekleştirebileceklerini söyleyince biz de bu bölgeyi 2020 programına aldık. Koordineli iş yapmadığımız müddetçe sorunlarla karşılaşırız. Sürekli yap-boz uygulamalar olur. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmek zorundaydık. Pandemiyi önceden bilmek gibi bir şansımız yoktu, maalesef çalışmalar pandeminin üzerine geldi. Planımızdan geri çekilme şansımız da yoktu. Bir çile çekiliyor, bir sıkıntı yaşanıyor ama çalışmalar bir ay içinde sonuçlanacak ve en başta verdiğimiz söz gibi her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

Alanya Sokağı Yenile Projesinde sona doğru

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