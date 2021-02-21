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Alanya sokakları kısıtlama temizliği

21.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediyesi’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında bünyesine kattığı Mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da Alanya sokaklarında dezenfeksiyon hizmeti vermeye devam ediyor.Alanya Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasını da fırsata çevirerek kent genelinde hizmetlerine devam ediyor.

Alanya Belediyesi’nin Covid-19 ile mücadele kapsamında bünyesine kattığı Mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da Alanya sokaklarında dezenfeksiyon hizmeti vermeye devam ediyor.
Alanya Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasını da fırsata çevirerek kent genelinde hizmetlerine devam ediyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine Covıd-19 salgınının ardından dahil edilen ve hizmet verdiği bölgede 30 metre çapında dezenfeksiyon yapabilme kabiliyetine sahip Mikronsis aracı, hafta sonu kısıtlamasında da merkez ve kırsal mahallelerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Kısıtlama nedeniyle sokakların boş olması hem trafik hem de dezenfeksiyon hizmetinin kalıcılığını arttırması anlamında fırsat niteliği taşıyor. Ekipler, hafta içinde sürdürdükleri hizmeti hafta sonunda da devam ettiriyor.

“Etkili mücadelemizi sürdürüyoruz”
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda Covıd-19 ile mücadele konusunda birim olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Müdür Demir, “Salgının ardından hizmet kalitemizi daha da arttırmaya tüm ekip arkadaşlarımızla özen gösterdik. Bu anlamda bünyemize kazandırdığımız Mikronsis aracı ile kentin genelinde yalnızca korona virüs değil olası tüm hastalıklara karşı dezenfeksiyon hizmeti vermeye başladık” dedi.

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