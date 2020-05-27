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Alanya Toptancı Hali’nde hummalı çalışma

ANTALYA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da devam eden Toptancı Hal Projesi’nin yüzde 45’lik bölümü tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler Mahallesi’nde 155 bin metrekare bir alan üzerine inşa ettiği Toptancı Hal Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da devam eden Toptancı Hal Projesi’nin yüzde 45’lik bölümü tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler Mahallesi’nde 155 bin metrekare bir alan üzerine inşa ettiği Toptancı Hal Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile projenin tamamlanması ve ilerleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan bir heyet de geçtiğimiz ay Alanya’ya gidererek, çalışmaları denetmemişti.

Modern tesiste hizmet verecekler
Toptancı Hal, esnafının daha modern koşullarda hizmet vermesini sağlayacak Alanya Toptancı Hal Projesi’nde inşaatın yüzde 45’i tamamlandı. Bazı bloklarda betonarme çalışmaları sürerken, biten bloklarda ise yalıtım, seramik ve sıva imalatları da devam ediyor. Alanya Merkez Hali, Demirtaş, Konaklı ve Payallar hallerini tek çatı altında toplayacak Alanya Toptancı Hal Projesi içerisinde komisyoncu dükkanları, tüccar ofisleri, ardiyeler, idari bina, bankalar ve postanenin yer alacağı ticari bina olacak.

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