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Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 70’i tamamlandı

24.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 70’lik kısım geçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatında yüzde 70’lik kısım geçildi. Yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedelli projede 159 işyeri yer alacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Projesi inşaatı tam gaz devam ediyor. Türkler Mahallesi’nde yapımı devam eden Toptancı Hal’de toplam 23 bloktan 17’si tamamlandı. 2 blokun inşaatı devam ederken, kalan 4 bloğun yapımına ise kısa sürede başlanacak. Karkası, duvarı, elektrik su, havalandırma, çatı betonları ve izolasyonları tamamlanan blokların yanı sıra farklı amaçla kullanılacak bazı bloklarda seramik döşeme işi de gerçekleştirildi.
Bazı blokların pencere doğramaları da takılırken inşaatı tamamlanan blokların iç ve dış sıvaları da tamamlandı. 21’i hal bloğu ve bir idari bir de ticari blokla birlikte toplam 23 bloktan oluşan Alanya Hal Kompleksi inşaatının şu ana kadar yüzde 70’i tamamlandı. Toplam 164 dönüm arazi üzerine yapılan Alanya Hal Kompleksi’nde 159 işyeri ve 34 ardiye yer alacak. İnşaatın yatırım maliyeti ise 100 milyon lira.

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