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Alanya Triatlonu'nun kayıtları açıldı

21.09.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Triatlonu'nun kayıtları açıldı

ANKARA (AA9 - 30. Alanya Triatlonu'nun kayıtları açıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre triatlon, Alanya Belediyesi iş birliği ile 1-3 Ekim tarihinde Alanya'da düzenlenecek.

Yarışlara başvurular, TTF üye portalı üzerinden 26 Eylül Pazar günü sonuna kadar yapılabilecek.

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