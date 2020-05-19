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Alanya’da 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe koruyarak maske takan protokol üyeleri Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’nın yanı sıra çok sayıda protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları katıldı. Sosyal mesafeye dikkate alınarak maskelerin takıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Siyasi partilerin ilçe başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na bırakılmasının ardından tören sona erdi.
“Bütün geçlerimizin bayramı kutlu olsun”
Törenin ardından açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 101’inci yılını kutluyoruz. Aynı zamanda herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. Gönül isterdi kutlamalarımızda hep birlikte olabilelim ancak bu yıl salgın tedbirlerine uymak zorundayız. Bütün geçlerimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

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