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Alanya'da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

04.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracındaki 3 turistin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda 3 turistin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan safari cipiyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.Ö'nün (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının ifadesinde, safari aracından kendisine su tabancasıyla su sıkıldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaralanan safari aracının sürücüsü R.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Alanya'da dün safari aracıyla otomobilin çarpışması sonucu safari cipindeki Rus turist Olga Zhukova (61) ile Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova (34) ve Symbat Nasipgali (2) hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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antalya Alanya kaza safari surucu

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