YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da, ALBAP Sınavı 3. kez gerçekleştirildi

Alanya’da, ALBAP Sınavı 3. kez gerçekleştirildi

İHA İHA
08.03.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Belediyesi, ilçe genelinde eğitim-öğretim gören 4. ve 12. sınıf arası 50 bin öğrenciye Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) çerçevesinde sınav düzenledi.

Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği’nin başlattığı Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) bünyesinde Alanya genelindeki okullarda sınav düzenledi. Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) adı altında bu yıl 3. kez düzenlenen ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavların maliyeti Alanya Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Alanya’nın eğitim-öğretim raporunun çıkarılması hedeflenen sınav, Alanya Belediyesi tarafından titizlikle belirlenen basımevleri tarafından özenle hazırlanıyor.
Sınav öncesi öğrencileri ziyaret eden ve başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya genelinde gerçekleşen sınav neticesinde okullarında derece elde eden çocuklarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bisiklet hediye edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Alanya Belediyesi olarak eğitime çok önem veren bir anlayış benimsediklerini belirten Yücel, “Alanya Belediyesi bugün okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler, etüt merkezleri yaptıran bir konumdadır. Eğitime her zaman önem veriyor, eğitim odaklı anlayışı her kadememizde benimsemeye çalışıyoruz. Bu anlamda kent genelindeki eğitim seviyesini ölçmek, öğrencilerimizin ve okullarımızın kendi durumlarını, velilerimizin çocuklarının seviye takibini yapabilmeleri ve öğrencilerimizin sınav stresiyle başa çıkabilme kabiliyeti kazanabilmeleri için Antalya Valiliğimizin başlattığı AHENK Projesi bünyesinde öğrencilerimiz adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerimiz kendilerini bu sınavlar ile daha ileri noktalara taşıyacaklardır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculukAstronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası’na zorlu yolculuk
Marmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildiMarmaris’in günlük su iletimi 475 tondan 730 tona yükseltildi
Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Onur eczanesi
Kemer
Celepoğlu eczanesi
Manavgat
Orkide eczanesi
Kas
Irmak eczanesi
Alanya
Muz eczanesi
Muratpasa
Çalim eczanesi
Kepez
Emek eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.