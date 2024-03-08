Alanya’da, ALBAP Sınavı 3. kez gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği’nin başlattığı Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) bünyesinde Alanya genelindeki okullarda sınav düzenledi. Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) adı altında bu yıl 3. kez düzenlenen ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavların maliyeti Alanya Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Alanya’nın eğitim-öğretim raporunun çıkarılması hedeflenen sınav, Alanya Belediyesi tarafından titizlikle belirlenen basımevleri tarafından özenle hazırlanıyor.

Sınav öncesi öğrencileri ziyaret eden ve başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya genelinde gerçekleşen sınav neticesinde okullarında derece elde eden çocuklarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bisiklet hediye edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Alanya Belediyesi olarak eğitime çok önem veren bir anlayış benimsediklerini belirten Yücel, “Alanya Belediyesi bugün okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler, etüt merkezleri yaptıran bir konumdadır. Eğitime her zaman önem veriyor, eğitim odaklı anlayışı her kadememizde benimsemeye çalışıyoruz. Bu anlamda kent genelindeki eğitim seviyesini ölçmek, öğrencilerimizin ve okullarımızın kendi durumlarını, velilerimizin çocuklarının seviye takibini yapabilmeleri ve öğrencilerimizin sınav stresiyle başa çıkabilme kabiliyeti kazanabilmeleri için Antalya Valiliğimizin başlattığı AHENK Projesi bünyesinde öğrencilerimiz adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerimiz kendilerini bu sınavlar ile daha ileri noktalara taşıyacaklardır” diye konuştu.

