YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da apartman boşluğuna düşen yabancı uyruklu genç öldü

Alanya'da apartman boşluğuna düşen yabancı uyruklu genç öldü

12.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da apartman boşluğuna düşen yabancı uyruklu genç öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8. kattan apartman boşluğuna düşen Rus uyruklu genç hayatını kaybetti.

İlçede bir süredir yerleşik yaşayan İvan Zholobov (22), Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zholobov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam ettiAntalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti
Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandıHatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:41
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.