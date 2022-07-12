Alanya'da apartman boşluğuna düşen yabancı uyruklu genç öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8. kattan apartman boşluğuna düşen Rus uyruklu genç hayatını kaybetti.
İlçede bir süredir yerleşik yaşayan İvan Zholobov (22), Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zholobov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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