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Alanya’da Avokado Paketleme Tesisi inşaatına başlandı

21.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Avokado Paketleme Tesisi inşaatına başladıklarını belirterek, "Tesisimiz Kasım ayında hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Alanya’da Avokado Paketleme Tesisi inşaatına başlandı

Uğrak Mahallesi’nde yapımına başlanılan Avokado Paketleme Tesisi inşaatının 3 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Avokado Paketleme Tesisi inşaatına başladıklarını dile getiren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Bu tesisin bölgeye ve üreticilere çok büyük katkısı olacak" dedi.

“AŞIRI TALEP VAR"

Sevilgen, bu sene avokadoya aşırı talep olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz Kasım’da avokado paketleme tesisini faaliyete geçirmek. Burada amacımız daha kaliteli ürün, daha düzgün hasat yapılması. Tesis kurma amacımız ise; ihracat için mal üretmek, ki ihracata çok talep var. Bu tesisin bölgeye ve üreticilere çok büyük katkısı olacak, çünkü yurt dışına gitmeyen ürün yurt içindeki pazarda üreticiyi kurtarmıyor. Avokadonun yurt dışına gitmesi daha avantajlı olacak" şeklinde konuştu.

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