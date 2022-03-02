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Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

02.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeye yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ayçiçek yönetimindeki 07 K 6589 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Özvadi Mahallesi'nde bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

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