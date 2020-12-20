YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da cadde ve sokaklar mikronsis ile temizleniyor

Alanya’da cadde ve sokaklar mikronsis ile temizleniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 20.12.2020 15:04 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına devam ediyor. Ara sokaklar dahil olmak üzere mikronsis aracıyla gül kokulu dezenfekte işlemi yapıyor.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında da mesailerine devam eden ekipler, hem sokak temizliklerini hem de dezenfeksiyon görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Ekipler, hafta sonları Alanya merkez otogar bölgesinden başlayarak Sugözü, Oba, Tosmur güzergahlarında ara sokaklar dahil olmak üzere mikronsis aracıyla gül kokulu dezenfekte işlemi yapıyor.
"Tüm sokaklar dezenfekte edilecek"
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yapmış olduğumuz dezenfekte işlemleri insan sağlığı için önlem niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokakları dezenfekte işlemleri bir program dahilinde ve insan sağlığı etkilenmeden yapılmaya devam edecektir. Dezenfeksiyon işlemlerimizin her ne kadar insan sağlığına zararı bulunmasa da vatandaşımıza ve trafik akışına rahatsızlık vermemek adına hafta sonları devam ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Asya Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.