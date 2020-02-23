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Alanya’da çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle gezen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde park halindeyken F.K.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle gezen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde park halindeyken F.K. isimli bir vatandaşın motosikletinin çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda seyir halindeki plakasız bir motosikletinin durumundan şüphelenerek takibe aldı. Polis, bir süre takip ettikten sonra motosikleti durdurdu. Durdurulan motosikletin F.K.’ye ait olduğu belirlenirken, olayın şüphelisi M.Ö. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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