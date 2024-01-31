YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakaladı

Alanya’da çeşitli suçlardan aranan 623 kişi yakaladı

İHA İHA
31.01.2024 11:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2023 - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapmak, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten öldürme ve yaralama, hırsızlık, terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak, yağma, çocukları fuhşa teşvik, resmi belgede sahtecilik ve çeşitli suçlardan aranması olan aralarında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahısların da olduğu hapis cezası sebebiyle aranan 260 kişi ve ifade vermek üzere aranan 363 kişi ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de beton mikseri devrildi: 1 yaralıOsmaniye’de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandıŞarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bursa’da çatı alev alev yandı, o anlar kameradaBursa’da çatı alev alev yandı, o anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Sümeyye eczanesi
Dosemealti
Hayat eczanesi
Alanya
Kaş derman eczanesi
Kas
Mesut eczanesi
Kemer
Subaşi eczanesi
Finike
Kaş eczanesi
Kas
Buket eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.