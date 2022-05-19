Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına bir helikopter, arazözler ve orman işçileri ile müdahale ediliyor.
Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz