Alanya'da dağdan kopan kayaların 3 katlı evi yıkma anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının 3 katlı evi yıkma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 gün önce aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından tepeden kopan dev kayaların, 3 katlı evi saniyeler içinde yıkması, bunun sonucunda yolun kapanması yer alıyor.



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