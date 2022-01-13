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Alanya'da dağdan kopan kayaların 3 katlı evi yıkma anı güvenlik kamerasında

13.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da dağdan kopan kayaların 3 katlı evi yıkma anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının 3 katlı evi yıkma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 gün önce aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından tepeden kopan dev kayaların, 3 katlı evi saniyeler içinde yıkması, bunun sonucunda yolun kapanması yer alıyor.

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